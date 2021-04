Entscheidung soll am Wochenende fallen : Laschet und Söder sprechen am Samstag weiter über K-Frage

Zwei Parteichefs, ein Ziel: Laschet, Söder. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Streit der Unionsparteien um die Kanzlerkandidatur dauert an. Armin Laschet und Markus Söder wollen an diesem Samstag weiter beraten, heißt es aus Parteikreisen. Noch an diesem Wochenende soll eine Entscheidung fallen.

Laschet und Söder streben beide die Kanzlerkandidatur der Union an. Die Gespräche würden "sehr vertraulich" geführt. Ziel sei weiterhin eine Einigung an diesem Wochenende.

Am vergangenen Sonntag machten sie ihre Ambitionen öffentlich, seither ist ein regelrechter Machtkampf in der Union entbrannt. Die beiden Parteichefs hatten am Dienstag nach einem Schlagabtausch in der Bundestagsfraktion angekündigt, bis Ende der Woche eine Entscheidung herbeizuführen.

Dabei stehen sie unter wachsendem Druck aus der Fraktion. Dort gibt es Bestrebungen, die Frage der Kanzlerkandidatur von den CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten klären zu lassen, falls Laschet und Söder keine einvernehmliche Lösung finden.

Die Vorsitzende der Frauen-Union (FU) Annette Widmann-Mauz hat sich im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur für Armin Laschet ausgesprochen und mehr Respekt von Markus Söder gefordert. „Die CDU hat sich aus guten Gründen in ihren demokratisch gewählten Führungsgremien auf ihren Vorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten festgelegt“, sagte Widmann-Mauz unserer Redaktion. „Umfragewerte schwanken. Auf sie lässt sich nicht fest bauen, auf feste Grundsätze und Überzeugungen kommt es an“, sagte Widmann-Mauz, die dem CDU-Präsidium angehört. „Wer wie Markus Söder Entscheidungen respektieren will, muss auch Respekt vor denjenigen zeigen, die sie getroffen haben. Es ist Zeit, zu seinem Wort zu stehen und jetzt zu der gemeinsamen Entscheidung zu kommen“, betonte die FU-Vorsitzende.

(csi/AFP)