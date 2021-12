Klausurtagung der Rheinberger Ratsfraktion : CDU will streng auf Sparkurs fahren

CDU will streng auf Sparkurs fahren

Rheinberg Die Rheinberger CDU-Ratsfraktion hielt ihre Klausurtagung in der Alpener Burgschänke ab. Neben Kämmerin Iris Itgenshorst waren als Gäste auch drei Ortsvorsteherinnen und der Landtagskandidat Sascha van Beek dabei.

Das erste Jahr nach der Kommunalwahl rückblickend beleuchten und festlegen, wie die künftige Arbeit aussehen soll – das war das Ziel der Klausurtagung, die der Großteil der Mitglieder der Rheinberger CDU-Fraktion in der Alpener Burgschänke abhielten.

Beigeordnete und Kämmerin Iris Itgenshorst ging auf die aktuell schwierige Haushaltslage der Stadt Rheinberg ein und mahnte eindringlich zur Kostendisziplin. Fraktionsvorsitzender Erich Weisser tutete in das gleiche Horn und empfahl, „Kostendisziplin und Weitsicht walten zu lassen, damit die erneute Haushaltssicherung vermieden werden kann“. Weisser machte deutlich, dass er von Bürgermeister Dietmar Heyde und von der Verwaltung erwartet, dass das Augenmerk nicht nur auf die Innenstadt, sondern auch verstärkt auf die Ortsteile gerichtet werden soll.

Anträge wie der zum Spielplatz Weidenweg in Borth seien teilweise seit Jahren beschlossen, ohne dass die Stadt etwas in Angriff genommen habe. Sein eigentlich selbstverständlicher Appell lautete: Zunächst müssten die Pflichtaufgaben wie defekte Kanäle und erst danach freiwillige Leitungen umgesetzt werden. Weisser: „Das ganze Jahr Forderungen stellen und am Ende den Haushalt ablehnen, ist nicht die Politik, die die CDU verfolgt.“