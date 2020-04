Heiko Maas bedauert : Nur Deutschland und Luxemburg holen aktuell Migrantenkinder

Berlin Außenminister Heiko Maas hat sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass viele EU-Staaten entgegen fester Zusagen vorerst keine unbegleiteten Minderjährigen aus den Migrantenlagern in Griechenland aufnehmen wollen.

„Wir sind neben den Luxemburgern die Einzigen, die überhaupt noch bereit sind, Kinder aufzunehmen“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Sendung „Frühstart“ der RTL/ntv-Redaktion. „Aber wir wollen nicht länger auf andere warten und fangen jetzt an.“ Er äußerte die Hoffnung, dass weitere Länder nachzögen.

Maas bekräftigte die Zusage der Bundesregierung, in den kommenden Wochen zwischen 350 und 500 unbegleitete Kinder nach Deutschland zu holen. Nächste Woche sollen die ersten 50 eingeflogen und anschließend für zwei Wochen in Corona-Quarantäne in Niedersachsen kommen. Anschließend werden sie auf mehrere Bundesländer verteilt.