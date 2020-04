Mundschutz im ÖPNV verpflichtend : AfD will geöffnete Geschäfte ab dem 14. April

Berlin Die AfD hat eine schrittweise Rückkehr zu einem normalen Wirtschaftsleben gefordert, beginnend mit dem 14. April. Gleichzeitig sollten alle Bürger ab diesem Datum verpflichtet werden, in Bus und Bahn sowie in geschlossenen öffentlichen Räumen Mundschutz zu tragen.

Das teilten die Abgeordneten am Dienstag nach einer Sonderfraktionssitzung in Berlin mit. In einem Positionspapier, das nach ihren Angaben mit nur einer Gegenstimme verabschiedet wurde, heißt es, Gottesdienste sollten unter Beachtung von Abstand- und Hygieneregeln bereits an den Osterfeiertagen erlaubt sein. Falls die aktuell geltenden harschen Maßnahmen nicht bald zurückgefahren würden drohten Massenarbeitslosigkeit, Versorgungsengpässe und das Verschwinden ganzer Industriezweige.