Nahost-Reise : Maas verteidigt Angriffe auf Infrastruktur in Gaza

Heiko Maas besichtigt ein beschädigtes Haus, das von einer Rakete aus Gaza getroffen wurde. Foto: dpa/Ilia Yefimovich

Jerusalem Bei seinem Besuch bekräftigt der Bundesaußenminister das Recht Israels, sich zu verteidigen. Berichte über einen baldigen Waffenstillstand häufen sich.

„Solange es Staaten und Gruppierungen gibt, die Israel immer wieder mit Vernichtung drohen, müsst ihr natürlich in der Lage sein, dieses Land und seine Bewohner zu beschützen“, sagt Heiko Maas in einer Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Gabi Ashkenazi. Dazu gehöre die Zerstörung von Infrastruktur der Gruppen im Gaza­streifen, die für Angriffe auf Israel genutzt werden könne, so Maas.

Mit dem israelischen Außenminister besuchte der SPD-Politiker ein Haus in der Stadt Petah Tikva, das von einer Rakete getroffen wurde. Für den Abend stand ein Besuch in Ramallah im palästinensischen Westjordanland auf dem Programm.

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas verurteilte die Äußerungen Maas’ als „parteiisch“. „Wir sind schockiert von den Medienerklärungen des deutschen Außenministers in Hinblick auf die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten“, teilte das Büro für internationale Angelegenheiten der Hamas mit. Man lehne es entschieden ab, dass Mass „die israelische Aggression gegen unser Volk blind und uneingeschränkt unterstützt“.

Am Mittwoch war ein viertes Mal in nur acht Tagen eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen worden. Auch diese blieb ohne Ergebnis. Eine gemeinsame Erklärung scheiterte laut Medienberichten an den USA, die eine Verurteilung ihres Verbündeten Israel ablehnten. Gleichzeitig häuften sich Berichte über einen möglichen Waffenstillstand ab Freitag, ausgehandelt vom ägyptischen Geheimdienst und dem UN-Gesandten Tor Wennesland.

Zwar hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich von einer Forderung aus dem Weißen Haus zunächst unbeeindruckt gezeigt. US-Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch in einem Telefongespräch „heute eine signifikante Deeskalation in Richtung Waffenstillstand“ gefordert. Doch Netanjahu wird die Forderungen der USA, die Israel diplomatische Rückendeckung und militärische Unterstützung in Milliardenhöhe liefern, wohl nicht ewig ignorieren können.

Ein wichtiger Grund für Netanjahus Festhalten an der Operation in Gaza dürfte sein, dass es in der israelischen Öffentlichkeit heißt, die Erfolge der israelischen Armee seien begrenzt. Zwar sind laut Armeesprecher Arie Shalikar mehr als 120 Kilometer des Tunnelsystems der Hamas, wo Waffen gelagert und Kämpfer sich verschanzen, zerstört worden. Doch „das sei natürlich keine 100-prozentige Sache“.