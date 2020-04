Mehr Judenhass in Deutschland : Warnung vor mehr Antisemitismus in der Krise

Warnung vor mehr Antisemitismus in der Krise

Mehr Judenhass in Deutschland

Bundesministerin Anja Karliczek (CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein. Foto: obs/Hans-Joachim Rickel

Berlin Der Bund will mehr gegen Antisemitismus tun. Die Straftaten gegen Juden nehmen zu. Gerade in der Corona-Krise gibt es Experten zufolge verstärkt Judenfeindlichkeit.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat angesichts der Corona-Krise vor mehr judenfeindlichen Äußerungen insbesondere im Internet gewarnt. Gerade in Krisenzeiten wie diesen hätten Verschwörungstheorien Hochkonjunktur, Juden würden zu Sündenböcken gestempelt. „Diese Theorien in Kombination mit Gewaltfantasien können sehr gefährlich werden, wie die Beispiele Halle und Hanau gezeigt haben“, warnte Klein. Aber auch vor der Corona-Pandemie sei die Judenfeindlichkeit in Deutschland schon stark ausgeprägt gewesen. „Je verrohter eine Gesellschaft ist, umso antisemitischer wird sie.“