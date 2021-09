CSU-Chef gratuliert Scholz : „Die besten Chancen Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz“

Markus Söder bei der PK in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin CSU-Chef Markus Söder sieht den Auftrag zu Gesprächen über eine neue Bundesregierung zunächst bei SPD, Grünen und FDP. Die SPD sei am Zug, sagte er nach der ersten Sitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin. Die Union halte sich aber bereit.

Für die Union lasse sich aus dem Wahlergebnis kein Regierungsauftrag ableiten, es bleibe aber Verantwortung. Man sei daher zu Gesprächen über eine mögliche Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen bereit. „Aber wir werden uns nicht anbiedern.“ Söder machte deutlich, dass die Union nach der Wahlniederlage nun „Stabilität und Ordnung“ in ihre Prozessstrukturen bringen müsse, um überhaupt gesprächsbereit zu sein.

Tag nach der Bundestagswahl : In der CDU regiert der Frust, die CSU bringt sich in Stellung

Söder kündigte zudem an, sich noch vor der konstituierenden Sitzung der neuen CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit CDU-Chef Armin Laschet am Abend abstimmen zu wollen. Dabei werde darüber geredet, wie die Wahl des Fraktionschefs ablaufen könne, sagt er. Am Ende soll eine tragfähige Lösung für den Fraktionsvorsitz stehen, heißt es aus der CDU.