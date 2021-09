FDP und Grüne loten Kompromisslinien aus : Gelb-grüner Poker um die Schuldenbremse

Analyse Berlin Die finanzpolitischen Konzepte von FDP und Grünen liegen bisher weit auseinander. Doch unlösbar sind die Konflikte um Steuererhöhungen für Reiche und um die Neuinterpretation der Schuldenbremse wohl nicht.

Es gibt eine Episode in Christian Lindners jüngster Parteitagsrede, die deutlich macht, was er davon hielte, würde sein Kontrahent Robert Habeck von den Grünen Bundesfinanzminister – nämlich nichts. Der FDP-Vorsitzende zitierte ein Interview, das der Grünen-Chef einer Tageszeitung gegeben hatte. Darin habe Habeck gesagt, es sei besser, das Wort „Schulden“ durch das Wort „Kredite“ zu ersetzen, weil im Begriff „Kredit“ das Wort „Vertrauen“ stecke. Das klinge besser als die Begriffe „Schuld“ und „Schulden“. Lindner kommentierte das am Sonntag vor der Bundestagswahl süffisant: „Da habe ich mir gedacht: Das kann ja heiter werden in der nächsten Zeit!“