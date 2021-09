Durchsuchungen in Hamburg : Brisante Razzia wegen strafbarer „Cum Ex“-Geschäfte

Durchsuchungen in Hamburg

Berlin Nur zwei Tage nach der Bundestagswahl hat die Kölner Staatsanwaltschaft in Hamburg Räumlichkeiten des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs und der Finanzbehörde durchsuchen lassen. Können die Ermittlungen dem potenziellen Kanzler und früheren Bürgermeister Olaf Scholz noch gefährlich werden?

Im Zuge ihrer Ermittlungen gegen strafbare „Cum-Ex“-Geschäfte der Hamburger Traditionsbank Warburg hat die Kölner Staatsanwaltschaft am Dienstag in Hamburg unter anderem Privaträume des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs und Räume der Finanzbehörde durchsuchen lassen. Daran waren Vertreter der Staatsanwaltschaft Köln und des Landeskriminalamts NRW beteiligt. Man habe „beweisrelevante Unterlagen und beweiserhebliche Kommunikation“ sicherstellen sollen, so die Ermittler.