Vorsondierungen nach Brüsseler Beispiel : Wie grün-gelbe Partnerschaft funktioniert

Seite an Seite mit ihren Forderungen: Wahlplakate von Grünen und FDP im Landkreis Freudenstadt. Foto: picture alliance / Goldmann/Goldmann

Berlin Kann das klappen zwischen Grünen und FDP, die an diesem Mittwoch in Vorsondierungen für eine gemeinsame Koalition eintreten? Trotz aller Polarisierungen? Ja, sagen ein Grüner und ein Liberaler, die das Modell bereits in Brüssel praktizieren.