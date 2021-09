Unions-Fraktion trifft Entscheidung : Laschet und Söder sollen mögliche Sondierungsgespräche führen

Berlin Falls es zu Sondierungsgesprächen in Richtung Jamaika kommen sollte, ist jetzt klar, wer diese im Namen der Union führen wird: Laut Fraktionschef Ralph Brinkhaus werden das Armin Laschet, Markus Söder, Alexander Dobrindt und er selbst sein.

CDU-Chef Armin Laschet wird laut Bundestags-Fraktionschef Ralph Brinkhaus die Sondierungsgespräche für die CDU über ein Jamaika-Bündnis führen. Bei der CSU sei dies ebenfalls der Parteivorsitzende, Markus Söder . Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonen vor der Fraktionssitzung zudem, auch sie würden an Sondierungsgesprächen beteiligt sein. Es sei wichtig, dass die Fraktion von Anfang an eingebunden werde.

Söder zeigte sich am Nachmittag bereits offen für Jamaika-Sondierungen, sah aber zunächst die SPD am Zuge. "Jamaika ist sicher kein Selbstläufer", sagte Söder. Aber die CSU sei nicht bereit zur Selbstaufgabe. Er habe mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bereits eine "Matrix" für gemeinsame Gespräche mit der CDU und den Grünen und FDP vorbereitet. "Die besten Chancen Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz", sagt Söder. Es gebe "eine kleine Möglichkeit", dass die Ampel-Koalition am Ende nicht kommen werde.