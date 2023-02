Debatte über Deutschlandticket Die 49er-„Revolution“ erreicht den Bundestag

Die Opposition wollte freilich nicht wirklich in den revolutionären Jubelchor mit einstimmen. Grundsätzlich begrüße man die Einführung eines bundesweit einheitlichen ÖPNV-Tickets, meinte Unions-Verkehrsexperte Michael Donth. Doch es gebe mehr Minus- als Pluspunkte. Aus Länderkreisen höre man schon, dass der Einführungspreis von 49 Euro schnell steigen werde – „warum machen wir es nicht gleich ehrlich?“, fragte Donth. Außerdem wollte der CDU-Mann wissen, wo denn die 10.000 Lesegeräte für die Chipkarten herkommen würden, die in den Verkehrsverbünden fehlten. Was sei mit den Semestertickets, wie würden die Einnahmen verteilt? Probleme, die nach wie vor ungeklärt seien, so Donth. Und Fernbusse könnten gar nicht genutzt werden.