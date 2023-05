Häufig gestellte Fragen Das müssen Sie zum Deutschlandticket wissen

Welchen Vorteil haben Abonnenten?

Je mehr Geld Bürger bisher für ein ÖPNV-Abo ausgeben, umso mehr können sie sparen. Das ist die einfache Logik, wobei Grenzgänger zwischen den Verkehrsverbünden den größten Vorteil hätten.

So kostet das Monatsabo zwischen Düsseldorf und Köln die sehr hohe Summe von 241,70 Euro für vier Wochen, weil es die Grenzen der zwei Verkehrsverbünde Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) überschreitet. Der Nutzer des 49-Euro-Abos würde im Monat also 192,70 Euro sparen, im Jahr wären dies knapp 2300 Euro. Noch höher wäre die Ersparnis für Pendler zwischen Köln und Aachen: Für das Abo sind im Monat 265,80 Euro fällig, die Ersparnis im Jahr läge also bei 2600 Euro.