Deutschlandticket kommt Erst nur 49 Euro – doch dann wird’s teurer

„Der ÖPNV ist im Tarifdschungel festgefahren. Wir befreien ihn jetzt mit dem Deutschlandticket“, lobte Wissing. Auch im ländlichen Raum würden die Menschen durch den Einstieg in die „intermodale Mobilität“ profitieren. Zumal dort die Monatsfahrscheine besonders teuer seien, sagte der Minister. Digital heiße, dass es neben Handy und App auch eine Chipkarte geben werde für das monatlich kündbare Abo-Ticket. In Verkehrsverbünden, in denen es derzeit nur eine „visuelle Kontrolle durch die Fahrkartenkontrolleure“ gebe, weil es an Technik fehle, und davon gibt es einige, müsse vom Kunden „übergangsweise zusätzlich ein Gültigkeitsnachweis mit sich geführt werden“. Die Länder und Verkehrsunternehmen seien nun gefordert, dass es zügig überall die Möglichkeit gebe, „den Fahrschein per Chipkarte oder Handy auszulesen“. Ein zusätzliches Papierticket, wie vielfach gefordert wurde, wird es definitiv nicht geben.