Spendenaktion in Düsseldorf Mehr als 8,2 Millionen Euro bei „WDR-2-Weihnachtswunder“

Bei dem Charity-Projekt arbeitete dieser mit der „Aktion Deutschland hilft“ zusammen. Die Spendensumme soll Müttern in Not zugutekommen, 37 Hilfsprojekte in Krisenländern sollen profitieren. „Gemeinsam stärken wir die Frauengesundheit in Guatemala, unterstützen alleinerziehende Mütter in Burkina Faso, helfen Familien aus der Ukraine, die Traumata des Krieges besser zu verarbeiten – und vieles mehr“, heißt es auf der Website des Hilfsorganisationsbündnisses.