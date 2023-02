Geteiltes Echo nach Büttenrede in Aachen Wie Strack-Zimmermann in der Bundespolitik polarisiert

Dabei reiht sich die Aufregung um den Auftritt ein in eine Geschichte von Zuspruch und Ablehnung gegenüber der FDP-Politikerin und Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses. Strack-Zimmermann polarisiert wie nur wenige andere in der Bundespolitik. Dabei profitierte sie beispielsweise in der seit einem Jahr fortwährend laufenden Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine auch davon, als Stimme der Ampel-Koalition wahrgenommen zu werden, obwohl sie der Regierung nicht angehört. Strack-Zimmermann reiste in die Ukraine und versuchte mit lautstarken Forderungen nach Kampfpanzern und anderen schweren Waffen Bundeskanzler Scholz zu entsprechenden Zusagen an das von Russland überfallene Land zu bewegen.