Debatte über Migration Stamps Herkulesaufgabe

Tatsächlich macht es sich der Bund derzeit noch sehr einfach. Scholz verweist auch in seiner Regierungserklärung am Mittwoch im Bundestag auf die Milliarden Euro, mit denen man den Ländern und Kommunen unter die Arme greife. Doch es braucht so viel mehr als nur Geld. Nämlich Immobilien, Plätze in Schulen und Kitas, Personal, Integrationskurse und vor allem die Bereitschaft der Menschen vor Ort, sich um die Ankommenden zu kümmern. Das Merkel-Mantra des „Wir schaffen das“ hat immer die Gesellschaft mit einbezogen. Und die Solidarität bröckelt allmählich, es ist vor Ort in den Gemeinden zu spüren. Wenn für einheimische Kinder kein normaler Unterricht mehr möglich ist, weil die Schulen aus allen Nähten platzen, dann läuft etwas falsch.