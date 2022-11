Vor der Westbalkan-Konferenz in Berlin : Nachbarschaft mit einem ewigen Pulverfass

Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic -- hier bei einem Besuch im Sommer in Belgrad -- ein Bekenntnis für den Weg seines Landes nach Europa Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Mit der Berlin-Konferenz am Donnerstag will die Bundesregierung die Staaten des Westlichen Balkans auf den EU-Pfad bringen. Serbien wird sich entscheiden müssen, ob es tatsächlich nach Europa will oder lieber auf Russland setzt. Bundeskanzler Olaf Scholz hofft als Gastgeber durch drei konkrete Abkommen auf „substanzielle Ergebnisse“

Olaf Scholz wird Aleksandar Vucic tief in die Augen schauen. Wie hält es der Präsident Serbiens künftig mit Russland, wo sein Land doch seit Jahren in die Europäische Union strebt? Lieber mehr Russland oder lieber mehr Europa? Wenn der deutsche Bundeskanzler an diesem Donnerstag in Berlin Gastgeber für diesen nächsten Westbalkan-Gipfel ist, steht auch die Frage im Raum, wie sehr Serbiens Präsident sein Land überhaupt noch nach Europa führen will. Scholz kommt an diesem Tag in Berlin aber auch an einem weiteren Sorgenkind der Region nicht vorbei. So wird der Bundeskanzler auch Kosovos Premierminister Albin Kurti nicht aus der Verantwortung für ein möglichst friedliches Zusammenleben auf dem westlichen Balkan lassen können. Serbien und das Kosovo stehen sich in inniger Ablehnung gegenüber. Doch in Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine heißt es in der Umgebung von Scholz: „Die Zeit spielt nicht für die Region. Für einen Konflikt wie zwischen Serbien und Kosovo ist heute einfach kein Platz.“ Oder auf gut Gastgeber-Deutsch: Vertragt euch!

Gleichwohl gibt es in der deutschen Regierung die klare Erwartung vor allem an Vucic, sich zu positionieren: Europa oder Russland. Im Scholz-Lager hatte man sehr wohl registriert, dass Serbien ausgerechnet in der Woche der UN-Generalversammlung im September in New York ein Abkommen mit Russland zur Koordinierung der Außenpolitik beider Länder für die Jahre 2023 und 2024 geschlossen hat. Angesichts der „geopolitischen Entwicklung“, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, gebe es schlicht eine „Entscheidungsnotwendigkeit“ für Serbien, betont ein Kanzler-Berater. Serbien solle sich endlich dem EU-Sanktionsregime gegen Moskau anschließen. Man wisse zwar um die traditionell engen Beziehungen zwischen Serbien und Russland. Doch das bringe den EU-Anwärterstaat auch in eine „schwierige Lage“. Oder anders gesprochen: „Auf dem Zaun zu sitzen, wird zunehmend unbequem in der jetzigen Lage.“