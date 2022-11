Explosionen vor dänischer Insel Bornholm : Russland wirft Großbritannien Steuerung von Nord-Stream-Explosionen vor

Moskau Russland wirft Großbritannien vor, die Explosionen an den deutsch-russischen Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 gesteuert und koordiniert zu haben. Großbritannien weist die Vorwürfe zurück.

Moskau hatte London bereits am Samstag beschuldigt, in die Explosionen „verwickelt“ zu sein. Mitglieder einer „Einheit der britischen Marine“ hätten Ende September an der „Planung, Belieferung und Ausführung“ des „Terrorangriffs“ mitgewirkt, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Samstag im Online-Dienst Telegram. Der Kreml warf Großbritannien auch eine Beteiligung an Angriffen auf die Schwarzmeerflotte auf der Krim am Samstag vor.