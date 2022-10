In erhöhte Alarmbereitschaft versetzt : Norwegen verstärkt militärische Bereitschaft

Kopenhagen Das an Russland grenzende Norwegen wird seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre betonte aber, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass Russland Norwegen oder ein anderes Land direkt angreifen wolle.

„Wir müssen aufmerksamer sein“, sagte Gahr Støre. „Ich glaube nicht, dass die Menschen eine Veränderung bemerken werden.“ In den vorangegangenen Stunden sei nichts geschehen, was den Anstoß zu dieser Entscheidung gegeben habe, es handele sich vielmehr um eine langfristige Entwicklung. Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram wollte keine Details zur erhöhten Einsatzbereitschaft nennen, das sei geheim. Norwegen grenzt in der Arktis auf einer Länge von 198 Kilometern an Russland.

In der vergangenen Woche nahmen die norwegischen Behörden einen Mann fest, der sich als brasilianischer Wissenschaftler ausgab, aber ein russischer Geheimdienstmitarbeiter sein soll. Er steht unter dem Verdacht, Staatsgeheimnisse ausspioniert zu haben. Der norwegische Inlandsgeheimdienst PST teilte mit, der Mann sei am vergangenen Montag in der arktischen Stadt Tromsø festgenommen worden.

(lha/dpa)