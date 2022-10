Kanzler und Umweltverbände optimistisch : Lula-Wahlsieg in Brasilien weckt Hoffnung auf mehr Klimaschutz

Brasiliens Präsidentschaftskandidat und ehemaliger brasilianischer Präsident Luiz Inacio Lula da Silva von der Arbeiterpartei hält seine erste Rede vor der Presse nach seinem Wahlsieg. Foto: dpa/Lincon Zarbietti

Berlin In einem hochdramatisch knappen Rennen hat der linksgerichtete Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien die Präsidentschaftswahl gegen den rechtsradikalen Amtsinhaber Jair Bolsonaro gewonnen. Der hatte den Klimaschutz zurückgefahren, jetzt erwarten der Bundeskanzler und Umweltverbände auf Besserung.

Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

Nach dem Wahlsieg des linksgerichteten Politikers Luiz Inácio Lula da Silva erwartet die Bundesregierung eine friedliche Übergabe des Präsidentenamts in Brasilien und hofft auf eine bessere Zusammenarbeit, etwa beim Klimaschutz. „Wie alle anderen auch sind wir überzeugt, dass da auch eine friedliche Übergabe der Macht ist - so wie das in Demokratien üblich ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gratulierte Lula über Twitter zur Wahl.

Er freue sich auf eine „enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit Brasilien, besonders in Fragen „von Handel und Klimaschutz“, schrieb Scholz.

Auch beim WWF, einer der weltweit größten Umweltschutzorganisationen, wächst nun die Hoffnung auf einen Umschwung, nachdem Bolsonaro den Klimaschutz in seinem Land stark zurückgefahren hatte und Entwaldungsquoten wieder angestiegen waren. WWF-Deutschlandchef Christoph Heinrich sagte unserer Redaktion: „Der Wahlausgang in Brasilien verspricht deutliche Besserungen beim Klima- und Artenschutz. Doch bis sich etwas ändert, kann es ein langer Weg werden. Ich fürchte, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen kann, sollte Jair Bolsonaro das Wahlergebnis nicht akzeptieren.“ Auch bei der anstehenden Klimakonferenz in Ägypten werde die brasilianische Regierung noch keine weitreichenden Änderungen vorstellen können, so der Geschäftsführende Vorstand. „Das ist bitter für das Ergebnis der Konferenz“, sagte Heinrich. Luiz Inácio Lula da Silva habe schon einmal bewiesen, dass er die Entwaldungsrate deutlich senken konnte. „Das erhoffen wir uns jetzt auch wieder. Brasilien kommt beim globalen Klima- und Artenschutz eine Schlüsselrolle zu, weil der Wald im Amazonasgebiet riesige Mengen CO2 speichern kann“, so Heinrich.

Er erwarte von Bundeskanzler Olaf Scholz, „dass er bei der Klimakonferenz in einer Woche der Welt signalisiert, dass die deutsche Einkaufstour für Erdgas nur ein kurzes Intermezzo ist und man festhalten wird am Ausstieg aus fossilen Energieträgern“, sagte Heinrich. „In vielen Ländern der Erde droht sonst eine Renaissance von Kohle und Gas, denn Deutschlands Kurs wird große Aufmerksamkeit zuteil“, so der WWF-Chef.

(jd/dpa )