Wie reagiert man auf einen Hitlergruß? „Rechte Vorfälle dürfen nicht weggeschwiegen werden“

In Willich ermittelt jetzt der Staatsschutz gegen Oberstufenschüler, die in einem unbeaufsichtigten Moment den Hitlergruß gezeigt und den Nationalsozialismus verherrlicht haben sollen. Lehrer in Brandenburg beklagen das Verhalten rechtsextremer Jugendlicher in der Schule. Wie können Lehrkräfte mit solchen Taten umgehen? Und wie sollte im Alltag darauf reagieren? Für Dominik Schumacher, Berater bei der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in der Bezirksregierung Düsseldorf, zählt vor allem eins: laut werden.