Hochschule Niederrhein bekommt Gelder 700.000 Euro für Projekte gegen Rechtsextremismus

Der überwiegende Teil von 430.00 Euro soll in den kommenden fünf Jahren in das Projekt „Plattform Transfer – Kommunikation mit Zivilgesellschaft, Kommunen und politischer Bildung“ fließen. Hierbei handelt es sich um eines von drei Teilprojekten, mit denen das vorhandene Wissen über Rechtsextremismus systematisiert werden und in die Wissenschaft einfließen soll. Erwachsen soll daraus das Wissensnetzwerk Rechtsextremismus (Wirex). Dessen Ziel ist es, Wissen und Erkenntnisse aus Forschung und Praxis zu bündeln und zu analysieren. Zudem sollen Akteure aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen aus Wissenschaft und Praxis vernetzt werden, wie die HSNR mitteilt.