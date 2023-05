Neuer Warnhinweis für Medikamente Geschlechtergerechtigkeit geht auch einfacher

Die Idee ist richtig und überfällig, schließlich sind rund die Hälfte der Ärzte Ärztinnen, und auch der Großteil der Beschäftigten in Apotheken ist weiblich. Gendergerechte oder -sensible Sprache kann Sichtbarkeit schaffen und bildet die Realität sprachlich ab. Wie so oft ist der Ansatz gut, die Umsetzung könnte aber eleganter sein. Künftig soll es heißen: „...und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.“ Der in wenigen Sekunden und mit hohem Tempo vorgelesene Satz wird also etwas länger und durch die Aufzählung auch etwas komplexer. So weit, so zumutbar. Der Hinweis wird dadurch nicht unverständlich – wird aber auch nicht allen wirklich gerecht.