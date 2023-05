EU-Spitzendandidaturen Europa nicht kurzsichtig betrachten

Es ist ja tatsächlich ganz anders in Brüssel als in Berlin. Zu besichtigen 2019, als der Spitzenkandidat mit den meisten Stimmen, nämlich Weber, von den Staats- und Regierungschefs ausgebootet wurde und stattdessen von der Leyen oberste Europa-Behörden-Chefin wurde. Das wäre, auf Deutschland übertragen, so, als hätte Olaf Scholz zwar die Wahl gewonnen, hätte danach aber Andrea Nahles weichen müssen, weil die vom Bundesrat vorgeschlagen worden wäre. Irritierend. Da hat Dobrindt einen Punkt. Und jenseits der offiziellen Linie sehen das auch viele in der CDU so. Also weg mit den europäischen Spitzenkandidaten?