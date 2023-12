Neue Beigeordnete der Stadt Willich „Ich freue mich darauf, die Stadt mit zu gestalten“

Die aus dem Münsterland stammende Wahl-Schiefbahnerin studierte in Bonn Jura. Dort lernte sie ihren ebenfalls aus dem Münsterland stammenden Mann kennen und lieben. „Er ist Lehrer und kam an eine Schule in Mönchengladbach, an der er heute stellvertretender Schulleiter ist. Ich habe zunächst bei der Finanzverwaltung Düsseldorf angefangen und bin später zur Staatskanzlei gewechselt“, sagt die Beamtin. „Da war Willich einfach die logische Wahl in der Mitte.“