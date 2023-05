Entscheidung an Gelsenkirchener Gesamtschule Mit Jogginghose in die Schule – warum auch nicht?

Was die Schülerschaft an der Evangelischen Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck mit ihrem Kompromiss zur Kleiderordnung erzielt hat, könnte man als Präzedenzfall betrachten: Das Tragen von Jogginghosen (und bauchfreien Oberteilen) ist nach einem gemeinsamen Beschluss der Schulkonferenz nun offiziell erlaubt. Mit Blick auf die Sekundarschule in Wermelskirchen, die jüngst mit ihrem Trainingshosenverbot bundesweit für Schlagzeilen sorgte, mag das wie ein Freibrief für Schludrigkeit wirken. Tatsächlich nähert sich Gelsenkirchen damit eher einer Realität an, in der das alte Image der Schlabberhose längst überholt ist.