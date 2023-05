Geld und Leben Warum die EU dringend Schulden abbauen muss

Die europäischen Schuldenregeln besagen, dass die Schulden eines Landes 60 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes (BIP) nicht übersteigen dürfen. Wenn das trotzdem der Fall ist, müssen die Schulden jedes Jahr soweit abgebaut werden, dass nach 20 Jahren die Grenze wieder erreicht ist (Ein-Zwanzigstel-Regel). Einige Länder weisen trotzdem eine sehr hohe Verschuldung auf. So lag 2022 die Verschuldung Italiens relativ zum BIP bei knapp 145 Prozent, in Frankreich bei 112 Prozent. Aufgrund der notwendigen Ausgaben in der Pandemie und Energiekrise wurde die Einhaltung der Regeln bis Ende 2023 ausgesetzt. Wird bis dahin keine Einigung über eine Reform erzielt, gelten die alten Regeln wieder. Ein Schuldenabbau gemäß der Ein-Zwanzigstel-Regel ist jedoch in einigen Ländern gar nicht möglich. Die staatliche Aufgabenerfüllung wäre nicht gewährleistet, wichtige Investitionen müssten eingeschränkt werden, die Konjunktur würde abgewürgt. Aber: ein Schuldenabbau ist unabdingbar!