Kinderbetreuung in Willich Betreuungsverein nimmt weitere Schulen „acht bis eins“ auf

Der Ausschuss beschäftigte sich in einem anderen Tagesordnungspunkt auch mit finanziellen Aspekten der „Schule von 8 bis 1“. Es wurde entschieden, in einem interfraktionellen Arbeitskreis eine dreistufige Beitragssatzung zu erarbeiten. Diese soll die Erhebung eines pauschalen monatlichen Beitrags, den die Eltern bisher an die jeweiligen Fördervereine beziehungsweise an den neuen Betreuungsverein zahlen, ablösen. Der Hintergrund ist dabei eine Vorgabe der Bezirksregierung, so die Verwaltung in ihrer Vorlage: Diese hatte Anfang 2023 mitgeteilt, dass sie künftig „die Erhebung von Elternbeiträgen ausschließlich auf Grundlage einer kommunalen Satzung“ zulassen werde. Nur wenn eine solche, einkommensabhängige Satzung vorhanden ist, will das Land seinen bisherigen Zuschuss von 7500 Euro pro Schule weiterzahlen.