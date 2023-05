Deutscher Karikaturenpreis Das Kreuz mit der Kirche

In der aktuellen Ausgabe muss die Kirche dran glauben. Und weil viele Cartoonisten den evangelischen Teil für eher beliebig halten, ist die katholische Amtskirche fast so etwas wie der Lieblingsfeind. Mit entsprechendem schweren Gerät geht der österreichische Karikaturist Andreas Rohrbock alias Madig & Vulgaire (Jahrgang 1990) aus St. Pölten gegen einen der schlimmsten Exzesse beider Kirchen vor – die Hexenverbrennung. Aber er kleidet sie zynisch in den emanzipatorischen Weltfrauentag. Da bleibt das Lachen wirklich im Halse stecken. Die notorische Doppelmoral der Kleriker spießt Harm Bengen (Jahrgang 1955) aus Norden auf, wobei der Priester einem zudringlichen Unternehmenschef bedrohlich nahekommt. Und beide wären über eine emanzipierte Geliebte gleichermaßen erstaunt.