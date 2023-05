Internationaler Tag der Pressefreiheit Journalismus in Deutschland wird gefährlicher – und wichtiger

Man muss nicht nach Asien, Südamerika oder in den Nahen Osten schauen, um die Bedrohung zu sehen. Ein Blick nach Erfurt reicht mitunter: Nicht nur der erste gemeinsame Auftritt von Alice Weidel und Björn Höcke hat dort am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Am Rande der Demo des AfD-Landesverbandes Thüringen, die gut 1000 AfD-Sympathisanten auf die Straße brachte, gab es unschöne Szenen: Neben den üblichen „Lügenpresse, halt die Fresse“-Sprechchören kam es zur Rangelel: Ein Demonstrant geht auf einen Journalisten mit Kamera zu, schubst und beleidigt ihn. Ein Sicherheitsmitarbeiter, den der Reporter eigens dabei hat, verhindert offenbar Schlimmeres. So zeigen es Videos in Sozialen Medien, teilweise von einem MDR-Kamerateam festgehalten. Die Polizei nimmt den Angreifer zur Seite – und ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung.