Deutschland als Lehrmeister unglaubwürdig Die Petersberger Klima-Phrasen

Alle Jahre wieder lädt Deutschland zum Petersberger Klimadialog. Der Termin könnte passender kaum sein: Am 4. Mai erreicht Deutschland seinen Erdüberlastungstag. Das heißt: Bereits an diesem Donnerstag wären die natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht, wenn alle Menschen so leben würden wie wir. Dieser symbolische Tag zeigt, wie groß der Handlungsbedarf beim Klimaschutz ist. Er zeigt aber auch, dass Deutschland als globaler Lehrmeister in Sachen Klimaschutz nicht taugt.