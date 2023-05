Nach Vorfall am St.-Bernhard-Gymnasium in Willich Schülern droht Schulverweis

Nach einem den Nationalsozialismus verherrlichenden Vorfall am St.-Bernhard-Gymnasium in Willich-Schiefbahn ist die Strafverfolgung angelaufen. Der Staatsschutz ermittelt gegen die Schüler. Wie das mögliche Strafmaß aussehen könnte, hänge vom Einzelfall ab, teilte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das Jugendstrafrecht auf Anfrage mit. Unter anderem müsse geschaut werden, ob die Jugendlichen vorsätzlich gehandelt hätten, wie ihr soziales Umfeld aussehe, ob Wiederholungsgefahr bestehe und ob sie Kooperationsbereitschaft zeigten, erläuterte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach im Gespräch mit unserer Redaktion.