Osterfeuer, Märkte und Festivals Sieben Veranstaltungstipps in den Niederlanden rund um Ostern

In Denekamp, an der deutsch-niederländischen Grenze bei Enschede, wird das Osterfest bis heute überaus traditionell gefeiert. Jedes Jahr werden zwei junge Männer ausgewählt, die Judas und Iskariot spielen — und die Feierlichkeiten anführen. Hunderte Dorfbewohner zieht es am Samstag in die Wälder, wo Holz fürs Osterfeuer gesammelt wird. Der Nachwuchs zieht um die Häuser und bittet um Eier oder Geld, um die Kosten für die Feierlichkeiten zu decken. Die Männer laufen am Ostersonntag zum Gut Singraven und bitten den Schlossherrn um einen Baumstamm, den Osterpfahl. Dieser wird sodann in den Ortskern geschleppt. Wenn der Holzstamm aufrecht steht, kommen die Einheimischen beim Osterfeuer zusammen, währenddessen werden traditionelle Lieder aus der Region gesungen.