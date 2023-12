Debatte über Osterfeuer in Neukirchen-Vluyn Grüne wollen Brauchtumsfeuer strenger regulieren

Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Während sich andere Menschen um die letzten Geschenke für die Liebsten kümmern, diskutieren die Ratsmitglieder in Neukirchen-Vluyn über Ostern. Genauer gesagt über die Brauchtumsfeuer zu Ostern. Denn von denen gibt es laut Christian Pelikan, Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, zu viele. „In den Jahren vor Corona, von 2017 bis 2019, gab es sogar deutlich über 100 Feuer. Die Anzahl lag somit viermal so hoch wie in Kommunen mit vergleichbarer Größe“, sagen die Grünen.