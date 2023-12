Wegen Sturmwarnung Duisburger Weihnachtsmarkt bleibt Donnerstag geschlossen

Duisburg · Der Weihnachtsmarkt in der Duisburger Innenstadt bleibt am 21. Dezember 2023 aus Sicherheitsgründen geschlossen. Am Freitag soll der Markt wie geplant öffnen.

21.12.2023 , 10:56 Uhr

Tristesse pur: Der Weihnachtsmarkt in Duisburg bleibt am Donnerstag wegen Sturmwarnung zu. Foto: Mike Michel

Wegen einer amtlichen Warnung vor Sturm mit starken Böen teilt Veranstalter Duisburg Kontor mit, dass der Duisburger Weihnachtsmarkt am heutigen 21. Dezember geschlossen bleibt. Die Sicherheit von Besucherinnen und Besuchern habe ebenso Vorrang wie die Sicherheit der Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten, heißt es weiter. Daher habe man sich nach Rücksprache mit den Behörden dazu entschlossen, den Markt an diesem Tag nicht zu öffnen. Ab morgen, 22.12., werde der Weihnachtsmarkt voraussichtlich wie geplant öffnen.

(RP)