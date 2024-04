Jugendparks in Grevenbroich Bekommt Allrath schon bald einen „Cruyff-Court“?

Geht alles gut, könnte am Fuße des Welchenbergs schon bald ein Soccer-Court für junge Leute entstehen. Die Stadt steht aktuell in Gesprächen mit der Johan-Cruyff-Stiftung in den Niederlanden, die sich vorstellen kann, in Allrath eines der ersten Kunstrasen-Kleinspielfelder auf deutschem Boden zu errichten. Über die Details wird der Beigeordnete Florian Herpel in der kommenden Woche den Jugendhilfeausschuss informieren.