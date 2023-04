Zugunglück in den Niederlanden „Ein heftiger Knall, dann gingen die Lichter aus“

Polizei und Staatsanwaltschaft in den Niederlanden leiteten nach eigenen Angaben Ermittlungen zum Unfallhergang ein. „Der Schaden ist massiv, so etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagte ein Sprecher des niederländischen Schienennetzverbands Prorail. „Mehrere Ermittlungen sind nun eingeleitet worden und wir wollen herausfinden, was genau passiert ist.“ Laut Prorail waren Wartungsarbeiten an der Strecke angesetzt, als das Unglück passierte. „Zwei der vier Gleise waren deshalb nicht in Benutzung, wobei die Züge die anderen beiden befahren konnten.“