Viele Veranstaltungen in den Niederlanden So kann man in Venlo und Roermond mit dem König Geburtstag feiern

Es war im Oktober 2001. Willem-Alexander war noch nicht König, sondern noch Kronprinz der Niederlande. Und Maxima war noch nicht Königin, sondern nur im Status der Braut, als das Paar die Innenstadt von Roermond in Ausnahmezustand versetzte. Gegen 13 Uhr entstieg es auf dem Marktplatz einem dunkelblauen Reisebus, um wenig später vom Balkon des Rathauses der jubelnden Menge zu winken. Ganz so frenetisch wir anno 2001 dürfte es am letzten April-Wochenende auf dem Roermonder Markt und in der Venloer Innenstadt nicht zugehen. Aber gefeiert wird am 27. April in den beiden Städten wie im Rest der Niederlande. Denn am 27. April hat Willem- Alexander Geburtstag, dann in Koningsdag bei den Nachbarn und der wird traditionell gefeiert. Für einige Veranstaltungen braucht man Eintrittskarten, da muss man sich wohl langsam sputen, wenn man dabei sein will bei diesen Bestandteilen der royalen Sause.