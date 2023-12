Advent in Mönchengladbach Abtauchen mit Nixen und Wassermännern beim Claus-Markt 2023

Mönchengladbach · Unter dem Motto „Claus goes into the ocean“ lud der alternative Weihnachtsmarkt am Wochenende zum Abtauchen in die Kaiser-Friedrich-Halle ein. An den Ständen der 110 Aussteller gab es vieles zu entdecken – von Upcycling bis zu Designerstücken. Was die Höhepunkte waren.

18.12.2023 , 05:10 Uhr

Von Angela Wilms-Adrians