Tipps zu Weihnachten An den Feiertagen in die Niederlande – hier lohnt es sich

Vor einigen Jahren waren Geschäftsöffnungen während der Weihnachtsfeiertage noch undenkbar. Mittlerweile aber gibt es ob des sinkenden Einflusses der Kirchen im Nachbarland viele Geschäfte (vor allem Supermärkte und Drogerien), die auch am ersten und zweiten Weihnachtstag öffnen, wenn auch meist nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Eine Studie ergab im vergangenen Jahr, dass am ersten Weihnachtstag knapp die Hälfte aller Supermärkte geöffnet hatten, Tags darauf waren es sogar 90 Prozent – Tendenz klar steigend. Vor allem in Großstädten ist von der Feiertagsruhe wenig zu spüren. Eine umfassende Übersicht gibt es im Internet unter Openingstijden.nl. Im Designer Outlet in Roermond kann man immerhin am zweiten Weihnachtstag shoppen, Gleiches gilt für die bei Deutschen beliebten Supermärkte „Zwei Brüder“ in Venlo und Siebengewald.