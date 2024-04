Startup European Sleeper Dieser Nachtzug fährt nach Amsterdam, Berlin und Prag

In Deventer einschlafen und in Prag aufwachen – seit Ende März ist das möglich. Ein Nachtzug, das Transportmittel der klimabewussten Achtsamkeitstouristen, verkehrt zwischen Brüssel und Prag, mit Stationen in Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, Deventer, Berlin oder Dresden. Anbieter ist das niederländische Unternehmen European Sleeper. Für Menschen in der Grenzregion dürfte die Station in Deventer eine attraktive Option sein: Von Kleve aus ist es bloß etwas mehr als eine Autostunde bis in die Hansestadt.