Promis im Eiskanal : Neuauflage der Wok-WM – dieses Urgestein gewinnt erneut

Das Siegerteam Chocomel bei der "TV total Wok WM" von ProSieben - Evi Sachenbacher-Stehle (l-r), Felix von Jascheroff, Francesco Friedrich, Johannes Ludwig steht auf dem Siegertreppchen der Bob- und Rodelbahn in Winterberg. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Winterberg Es ging wieder steil bergab in Winterberg. Asiatische Kochtöpfe geführt von Promis aus Schauspiel und Sport haben sich erneut den Eiskanal heruntergewagt. Dabei gab es sogar einen neuen Rekord.

Nach sieben Wintern ohne Wok-WM haben sich am Samstagabend wieder Promis in asiatischen Kochtöpfen den Eiskanal in Winterberg hinuntergestürzt. Multitalent und Kämpfernatur Joey Kelly gewann im Einer-Wok. Im Vierer-Wok gewann das Team aus den drei Olympiasiegern Johannes Ludwig (Rennrodeln), Francesco Friedrich (Bob) und Evi Sachenbacher-Stehle (Langlauf) sowie dem Schauspieler Felix von Jascheroff. Die stellten sogar einen neuen Rekord auf (mehr als 100 Kilometer pro Stunde).