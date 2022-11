Italo-Westernheld : Schauspieler Terence Hill erhält deutsche Staatsbürgerschaft

Berlin An der Seite von Bud Spencer wurde Terence Hill berühmt. Jetzt hat der Schauspieler im Alter von 83 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Dabei half ihm ein Auftritt bei Markus Lanz.

Hill wurde als Sohn eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter in Italien geboren. Als Kind lebte er dann zwei Jahre lang mit seinen Eltern in Lommatzsch in Sachsen. Es sei auch ein „Bekenntnis zu meinen Wurzeln“, sagte der Schauspieler zu seiner Entscheidung für einen deutschen Pass. Seinen US-Reisepass behält er demnach aber weiterhin.

Um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, musste Hill auch einen Sprachnachweis erbringen. Da er sich jedoch während der Coronapandemie zum Großteil in den USA aufhielt, half ihm dabei nach eigenen Angaben ein TV-Auftritt in der Talkshow von Markus Lanz. „Die nette Beamtin hatte einen Besuch von mir in der Sendung von Markus Lanz gesehen“, sagte der 83-Jährige. Der auf deutsch absolvierte Fernseheinsatz reichte demnach als Sprachnachweis aus. Seine Einbürgerungsurkunde erhielt der Schauspieler dann vom deutschen Generalkonsul in Los Angeles.