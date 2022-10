Event in Düsseldorf : Das sind die Nominierten der MTV European Music Awards

Die MTV EMAs werden im November in Düsseldorf verliehen. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf In knapp einem Monat finden die MTV European Music Awards in Düsseldorf statt. Jetzt wurden die Nominierten bekannt gegeben - einige davon dürften zu dem Event in der Landeshauptstadt anreisen. Über die meisten Nominierungen darf sich Harry Styles freuen.

Am 13. November gehen die MTV European Music Awards (EMA) in Düsseldorf über die Bühne. Wer sich eine Hoffnung auf die Auszeichnung machen darf, hat der Sender jetzt bekannt gegeben.

Über eine Nominierung als „Best German Act“ dürfen sich Badmómzjay, Kontra K, Giant Rooks, Leony und Nina Chuba freuen. In der Kategorie „Best Swiss Act” sind Faber, Loredana, Marius Bear sowie Patent Ochsner und Priya Ragu nominiert.

International führt Harry Styles das Rennen mit sieben Nominierungen an, darunter für „Best Artist", „Best Song" und „Best Video". Taylor Swift folgt dicht dahinter mit sechs Nominierungen, unter anderem für „Best Artist", „Best Pop" sowie in der neuen EMA-Kategorie „Best Longform Video". Nicki Minaj und Rosalía erhalten jeweils fünf Nominierungen, darunter für die Kategorien "Best Song" und "Best Artist".

Die MTV EMAs 2022 finden erstmals in Düsseldorf im PSD Bank Dome statt. Es ist das sechste Mal, dass die Musikveranstaltung in Deutschland residiert. Die EMAs werden am 13. November live auf MTV in mehr als 170 Ländern übertragen.

Wer die Awards in der Landeshauptstadt in Empfang nehmen darf, entscheiden die Fans. Ab sofort kann bis zum 9. November auf www.mtvema.com abgestimt werden.

Das sind einige der nominierten Stars:

Best German Act: Badmómzjay - Kontra K - Giant Rooks - Leony - Nina Chuba

Best Swiss Act: Faber - Loredana - Marius Bear - Patent Ochsner - Priya Ragu

Best Song: Bad Bunny, Chencho Corleone - „Me Porto Bonito“ - Harry Styles - „As It Was“ - Jack Harlow - „First Class“ - Lizzo - „About Damn Time“ - Nicki Minaj - „Super Freaky Girl“ - Rosalía - „Despecha“

Best Video: Blackpink - „Pink Venom“ - Doja Cat - „Woman“ - Harry Styles - „As It Was“ - Kendrick Lamar - „The Heart Part 5“ - Nicki Minaj - „Super Freaky Girl“ - Taylor Swift - „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)“

Best Artist: Adele - Beyoncé - Harry Styles - Nicki Minaj - Rosalía - Taylor Swift

Best Pop: Billie Eilish - Doja Cat - Ed Sheeran - Harry Styles - Lizzo - Taylor Swift

Best Hip Hop: Drake - Future - Jack Harlow - Kendrick Lamar - Lil Baby - Megan Thee Stallion - Nicki Minaj