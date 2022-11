Pufpaff fällt aus : Bully Herbig widmet Pufpaff bei „TV total“ einen Song

Köln Der Comedian Michael Bully Herbig ist am Mittwochabend bei „TV total“ als Moderator für den erkrankten Gastgeber Sebastian Pufpaff eingesprungen. In der Show hat er ein Lied über dessen Ausfall gesungen – und weitere Hintergründe verraten.

Aus gesundheitlichen Gründen fiel „TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff diese Woche bei der ProSieben-Show aus. Doch nach prominentem Ersatz musste nicht lange gesucht werden, Schauspieler Michael Bully Herbig erklärte sich bereit, die Sendung am Mittwochabend zu übernehmen. Über den Hintergrund von Pufpaffs Ausfall informiert der Comedian Michael Bully Herbig mit einem kleinen Song. Diesen hat er gestern bei „TV Total“ vorgetragen:

„Er fuhr mit einem Fahrrad / fröhlich durch den Wald / Doch Anfang November / ist es glitschig und auch kalt / In einer scharfen Kurve / rutschte er dann plötzlich weg / Er knallte auf den Boden / Und dachte sich: Oh Schreck / Der Bauch tut weh / der Rücken auch / Was mag das wohl sein? / Ja, Rippenbruch / Er hat einen Rippenbruch / Rippenbruch / vierfachen Rippenbruch / Rippenbruch, er hat einen Rippenbruch / Rippenbruch / vierfachen Rippenbruch / Rippenbruch, er hat einen Rippenbruch / Rippenbruch, davon krieg' ich nie genug.“