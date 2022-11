Ehemalige Raab-Show : Die Wok-WM feiert ihr Comeback

Köln Prominente rodeln auf einem Wok eine Eisbahn hinunter: Stefan Raabs Erfindung, die „TV total Wok-WM“, lief erfolgreich von 2003 bis 2015. Nun kommt sie wieder. Aber weder Raab noch sein Nachfolger sind dabei.

„TV total“-Gastgeber Sebastian Pufpaff muss nach seinem schweren Fahrradunfall auf den Auftritt bei der Wok-WM verzichten. ProSieben verteilte die Plätze für den Abfahrtslauf deswegen zum Teil neu, wie der Sender auf Twitter mitteilte. „Manni Ludolf steigt am Samstag (...) in den legendären 1er-Wok und die Heavytones wollen das „TV total“-Team im 4er-Wok zum Sieg führen. Gute Besserung, Puffi!“, schrieb der Sender. Ursprünglich hatten Ludolf und Pufpaff in einem Wok sitzen sollen. Die Heavytones sind die Studio-Band von „TV total“, zwei der Musiker werden nun an dem Spektakel in Freudenberg im Sauerland teilnehmen. Die „TV total Wok-WM“ läuft am Samstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.