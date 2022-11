So wird der „Tatort“ aus Münster : Frischer Wind bei Thiel und Boerne

Münster Vielfach erschöpften sich die Filme mit Thiel und Boerne in Frotzeleien. Der Fall „Ein Freund, ein guter Freund“ zum 20. Jubiläum allerdings ist ein erstaunlich guter Krimi.

Wer den Münster-„Tatort“ kaum erträgt, sei ermutigt, ihm diesmal eine Chance zu geben, obwohl anfangs alles ist wie immer: Der garstige Gerichtsmediziner Boerne ist verstimmt. „Wieso sehen Sie so gut aus?“, fragt er misstrauisch seine Assistentin Silke „Alberich“ Haller. „Wieso leiden Sie nicht?“ Das ungleiche Duo hatte die Nacht zuvor auf demselben champagner- und weinlastigen sozialen Großereignis verbracht. „Vielleicht, weil ich so klein bin“, antwortet sie lächelnd. „Ich leide proportional.“ Boerne widerspricht: Das sei doch Unsinn, im Genteil, ihr geringeres Volumen müsste doch – ach, egal. „Thiel hat gerade angerufen, es kommt bald Arbeit rein. Bis dahin lautet meine Bitte: Weniger reden, mehr leiden!“

So kennt man die Fälle aus Münster: In gewissen Momenten wirklich witzig, aber mehr kommt da oft eben leider auch nicht. Weder inhaltlich noch filmisch.

Es geht um einen mächtigen Mafioso und dessen abgewrackte Anwälte. Und in einem zweiten Handlungsstrang um Boernes Anwalt und Jugendfreund Friedhelm Fabian (wie immer gern gesehen: Jan Georg Schütte) sowie dessen elegante Frau Veronika (Proschat Madani). Keine wichtige Figur driftet schlimmer ins Klischee ab als gesollt, selbst der zwischenzeitlich zum Cartoon-Charakter abgestiegene Boerne zeigt sich ungewohnt menschlich. Der Fall wird so intensiv, dass die Sätze fallen: „Jeder hat irgendwo ‘ne Kneifzange in der Schublade, und notfalls tut’s auch ein Zahnstocher... Beim Foltern geht’s nicht um Mittel und Wege – beim Foltern zählt einzig und allein der Wille!“ Das ist witzig, gruselig, und wahr noch dazu.

Münster-Tatort zu Gast in Langenfeld : Boerne und Thiel drehen in Reusrath

Weshalb und für wen Fernsehkritiker in ihren Texten die Menschen hinter der Kamera aufzählen, wissen sie meist selbst nicht so genau, aber in diesem Fall ist es relevant: Den relativ jungen Machern gebührt Dank, sie lüften beherzt durch in Münster. Der Autor Benjamin Hessler hat noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, aber an der mehrfach preisgekrönten Clan-Drama-Serie „4 Blocks“ mitgeschrieben. Kameramann Victor Voß und Cutter Steffen Pohl finden zeitgemäße Bilder; auch wenn sie es mit dem Splitscreen-Effekt arg übertreiben. Kein Wunder bei alledem, dass auch die Hauptdarsteller Liefers, Prahl und Urspruch die nicht selten mal vermisste Spielfreude ausstrahlen.