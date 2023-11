Beliebte Krimi-Reihe Diese „Tatorte“ kommen im Dezember 2023

Der Dezember beginnt mit einer neuen „Tatort“-Folge aus Köln, die am Sonntag, den 3. Dezember im ARD gezeigt wird. In „Des anderen Last“ nehmen die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) nach dem tödlichen Überfall auf einen Kurierfahrer die Ermittlungen auf – in einer Spedition, mitten in der turbulenten Vorweihnachtszeit.

Insgesamt zeigt die ARD drei Tatorte, darunter eine Wiederholung aus dem Jahr 2022. Zudem wird ein aktueller „Polizeiruf 110“ (17. Dezember, „Nur Gespenster“) in diesem Monat gesendet. Weihnachten am 24. Dezember und der Silvestertag am 31. Dezember fallen 2023 auf einen Sonntag. An diesen Tagen gibt es ein entsprechendes Programm, die Tatorte entfallen.