So wird „Spur des Blutes“ : Solide Krimi-Kost im Kölner Jubiläums-„Tatort“

Köln Die Kölner Ermittler müssen den Mord an einer jungen Prostituierten aufklären. Doch im Mittelpunkt des Jubiläums „Spur des Blutes“ steht eine junge Kollegin.

Zwei junge Frauen ziehen aufgekratzt und im Partymodus durch die Stadt. Sie rempeln Passanten an, klauen in Kiosken aus Spaß Kleinigkeiten, trinken, tätowieren sich Schmetterlinge unter die Haut und spritzen sich harte Drogen in die Venen. Doch für eines der Mädchen wird es ein trauriges Erwachen. Ihre Freundin wird am nächsten Tag tot in einem Kanal gefunden. Verprügelt, vergewaltigt und erwürgt. Ballauf und Schenk finden schnell heraus, wie die beiden 19-Jährigen ihren Lebensunterhalt verdienten – auf dem Straßenstrich mussten sie für Zuhälter Mike (Robert Stadlhober) ihre Körper verkaufen. In der Gerichtsmedizin werden entsprechende DNA-Spuren von drei Männern sichergestellt, die natürlich alle sofort verdächtig sind. Ein junger Mann, der endlich sein erstes Mal erleben wollte, kann schnell ausgeschlossen werden. Bei dem vorbestraften Geschäftsführer eines Autoverleihs sieht es da schon anders aus. Die dritte Probe gibt jedoch Rätsel auf. Es scheint so, als habe die erfahrene Kriminaltechnikerin Natalie Förster (Tinka Fürst) am Tatort nicht aufgepasst und die wichtige Spur verunreinigt. Aber warum sollte ausgerechnet ihr ein solch grober Fehler unterlaufen? Und warum will sie ihren Fehler lange Zeit nicht zugeben? Von der Mutter des Opfers haben die Ermittler auch keine Hilfe zu erwarten, die hatte ihre Tochter schon lange abgeschrieben.